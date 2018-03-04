Олег Знарок: "Довольны, что обыграли "Северсталь"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Северсталью" (4:3 ОТ) в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина отметил, что команде тяжело далась встреча после Олимпийских игр-2018.
– Тяжелая игра. Неплохой первый период. Второй не получился. Хотя вторые у нас обычно получаются. Довольны, что в овертайме обыграли соперника.
– Тяжелая игра связана с восстановлением после Олимпиады?
– Я думаю, да. Конечно.
– В заявке не было Андрея Зубарева.
– Я надеюсь, что в следующем матче он будет играть. Прохоркин? С ним ничего. Просто выбрали вот такой состав. (Игорь ЕРОНКО)
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