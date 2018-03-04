Олег Знарок: "Довольны, что обыграли "Северсталь"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Северсталью" (4:3 ОТ) в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина отметил, что команде тяжело далась встреча после Олимпийских игр-2018.

– Тяжелая игра. Неплохой первый период. Второй не получился. Хотя вторые у нас обычно получаются. Довольны, что в овертайме обыграли соперника.

– Тяжелая игра связана с восстановлением после Олимпиады?

– Я думаю, да. Конечно.

– В заявке не было Андрея Зубарева.

– Я надеюсь, что в следующем матче он будет играть. Прохоркин? С ним ничего. Просто выбрали вот такой состав. (Игорь ЕРОНКО)