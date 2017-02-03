21:43 | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Знарок: "Для болельщиков интересная игра, для нас - нервотрепка"

0
0
0

Главный тренер СКА Олег Знарок после поражения от магнитогорского "Металлурга" (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подтвердил, что вратарь "Магнитки" Илья Самсонов примет участие в Кубке "Карьяла". Турнир пройдет с 9 по 12 февраля. Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, "Магнитка" идет на первой строчке "Востока".

– Интересная игра получилась, – цитирует сайт "Металлурга" Знарка. – Для болельщиков особенно. Для нас, конечно, нервотрепка. Играли очень хорошие команды. Сейчас немного отдохнем, потренируемся и будем готовиться к следующему этапу.

– Можно ли назвать этот матч своеобразным "Матчем всех звезд"? Ведь поиграли прекрасные шестьдесят минут, поиграли в овертайме в интересном формате, и много буллитов на исполнение.

– И в нашей команде, и в команде соперника собраны очень хорошие игроки. Мастера. Буллиты все забивали. Интрига! Мастера. Что тут сказать?

– Из "Металлурга" в сборную поедет Илья Самсонов…

Илья Петрович, кто из "Металлурга" в сборную поедет, мог сказать?

– Да нет же, мы знаем, кто поедет. Вопрос в том, почему Илья? Аванс за то, что он хорошо сыграл на молодежном чемпионате мира?

– Мы стараемся всегда брать… Ну да, в том числе и за это, наверное.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/393494/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ