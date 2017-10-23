Олег Знарок: "Даем возможность Дацюку и Ковальчуку отдохнуть друг от друга"

Главный тренер СКА Олег Знарок заявил, что везение помогло его команде обыграть ЦСКА (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ. Также он выразил уверенность в том, что Павел Дацюк будет готов сыграть на Олимпиаде.

– Хорошая игра, даже очень хорошая против хорошего соперника, – отметил Знарок. – Получилось настоящее дерби. Нам повезло больше. Ошибки были у нас и у них. Зрителям матч наверняка понравился.

– По сравнению с первым матчем армейцы прибавили?

– ЦСКА и в том матче был хорош.

– Почему не внесли в заявку Херсли?

– У него повреждение.

– Зачем развели по разным звеньям Ковальчука и Дацюка?

– Мы даем им возможность отдохнуть друг от друга – сезон длинный

– Почему используете возрастного Дацюка в меньшинстве?

– В первую очередь, выпускаю его на вбрасывание. Секунд 40 нам это дает дополнительно. Дадим Павлу отдохнуть, и к Олимпиаде он подойдет в полной готовности. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА - СКА