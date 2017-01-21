Олег Знарок: "Дацюк заслужил поездку на Матч звезд НХЛ"

Главный тренер СКА Олег Знарок заявил, что форвард клуба Павел Дацюк получил право поехать на уик-энд Матча звезд НХЛ. В рамках празднования будет объявлен список ста лучших игроков лиги за ее столетнюю историю. Дацюк будет также включен в него.

- Он это заслужил, и мы не могли его не отпустить, - цитирует ТАСС Знарка. - Конечно, у нас тоже игры, но мы вошли в его положение и с удовольствием отпускаем. Я думаю, что это ему тоже на пользу пойдет.

Дацюк в НХЛ выступал в "Детройте" с 2001 по 2016 год (с перерывами на локауты). На его счету 953 матч и 918 (314+604) очков. С "Ред Уингз" он выиграл два Кубка Стэнли, четырежды становился обладателем Леди Бинг Трофи, трижды - Фрэнк Дж. Селки Трофи.