Олег Знарок: "Будем серьезно готовиться к "Витязю"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Торпедо" (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что в этой встрече команда готовилась к плей-офф, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Соперником питерского клуба в первом раунде Кубка Гагарина будет "Витязь".



– Готовились к плей-офф: что-то получилось, что-то нет – начал Знарок. – В итоге выиграли. Готовимся к матчам на выбывание.

– Что с Войновым?

– Я ничего не знаю.

– Что скажете о "Витязе", первом сопернике по плей-офф?

– Непростая команда. В плей-офф пойдет совсем другая игра. Мы будем серьезно готовиться.