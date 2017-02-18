20:08 | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Знарок: "Будем серьезно готовиться к "Витязю"

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Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Торпедо" (4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что в этой встрече команда готовилась к плей-офф, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Соперником питерского клуба в первом раунде Кубка Гагарина будет "Витязь".

– Готовились к плей-офф: что-то получилось, что-то нет – начал Знарок. – В итоге выиграли. Готовимся к матчам на выбывание.

– Что с Войновым?

– Я ничего не знаю.

– Что скажете о "Витязе", первом сопернике по плей-офф?

– Непростая команда. В плей-офф пойдет совсем другая игра. Мы будем серьезно готовиться.

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