Олег Знарок: "Боженька наказал СКА"

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (1:2) отметил, что в начале встречи команда не очень серьезно отнеслась к своим моментам, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Питерцы впервые в сезоне потерпели второе поражение подряд.



– Не смогли переиграть вратаря – начал Знарок. – Не очень серьезно отнеслись к своим моментам поначалу.

– На результате сказала недостаточная концентрация при реализации моментов?

– Наверное, так можно сказать. В первом периоде так и было. Когда захотели, все приложили к тому, чтобы победить, но... Боженька нас наказал.