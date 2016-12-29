22:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Знарок: "Боженька наказал СКА"

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Главный тренер СКА Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (1:2) отметил, что в начале встречи команда не очень серьезно отнеслась к своим моментам, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Питерцы впервые в сезоне потерпели второе поражение подряд.

– Не смогли переиграть вратаря – начал Знарок. – Не очень серьезно отнеслись к своим моментам поначалу.

– На результате сказала недостаточная концентрация при реализации моментов?

– Наверное, так можно сказать. В первом периоде так и было. Когда захотели, все приложили к тому, чтобы победить, но... Боженька нас наказал.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kozban400

Причём здесь Боженька? Потерянное очко в Тольятти, два - в Казани - тоже Боженька виноват? Очевидные тренерские просчёты, надлежаще к выезду готовы не были, можно было к данному периоду несборников подвести. Они по уровню вытащили бы эти игры. Так что, определяющим является тренерское мастерство.

23:06

эстонский армеец

Почаще и построже пусть наказывает!

22:55

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ