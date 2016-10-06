Олег Знарок: "Большинство? Это больной вопрос"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (2:0) отметил качественную игру вратарей, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также специалист выразил удовлетворение от того, что команде удается играть на удержание счета.

– Моментов было и с одной, и с другой стороны достаточно, но сегодня хорошо сыграли вратари, – сказал Знарок. – Радует, что это кандидаты в сборную России. Отмечу и то, что у нас получается играть на удержание счета

– После игры со "Слованом" у вас были вопросы к обороне, хотя команда сыграла на ноль. Сейчас есть?

– Вопросы возникают после каждой игры, ведь любой хоккеист ошибается – от усталости или от чего-то еще. Если не пропустили, значит хорошо сыграли в обороне.

– Вопрос одним словом – "большинство"?

– Больной вопрос. У нас в большинстве были проблемы, у ЦСКА тоже. Значит, у нас и у них хорошо сыграли четверки.

– Какими словами удается удержать таких игроков, как Ковальчук, в обороне?

– Слов не надо. Все это проговаривается в перерывах. Никаких проблем с этим нет.

– Состав СКА пополнил Патрик Херсли. Когда мы его увидим?

– Сам его еще не видел. Ничего уточнить его не могу.

– Может ли Шестеркин стать основным вратарем СКА?

– Все зависит от него.