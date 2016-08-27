Олег Сосунов: "Драфт стал полной неожиданностью, ни на что не надеялся"

Защитник ярославского "Локомотива" Олег Сосунов признался, что выбор на драфте НХЛ стал для него неожиданностью. "Тампа-Бэй" выбрала 18-летнего россиянина под общим 178-м номером.

- Драфт стал полной неожиданностью, ни на что не надеялся, - цитирует "Р-Спорт" Сосунова. - Агент позвонил мне в тот момент, когда отдыхал после тренировки, даже не знал, что задрафтовали. Определенно мне дали шанс, даже аванс, счастлив и считаю, что даже из МХЛ-Б можно быть выбранным на драфте. Это все сильно замотивировало, теперь нужно просто делать свое дело, для начала выиграть Кубок мира. Ставлю себе высокую цель на сезон – попасть в первую команду "Локомотива". Мотивирует, что в главной команде у нас много молодых и их подтягивают, что дают шанс всем проявить себя. Это заставляет работать еще больше, усерднее.