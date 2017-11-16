Олег Шилин: "Самым напряженным был овертайм, когда Семенов не забил в пустые ворота"

Голкипер "Авангарда" Олег Шилин после победы над "Барысом" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что ему было непривычно принимать участие в овертайме в формате "три на три". Также хоккеист заявил, что у команды была возможность забить больше в первых двух периодах.

– Узнаете что-то о сопернике специально? Смотрите, как играют лидеры?

– Тренер вратарей присылает нам буллиты в исполнении соперников. Смотрел их перед матчем, но сегодня игроки выполняли броски не так, как обычно, кроме последнего. Так что я знал, что Лихотников будет делать.

– Нападение у "Барыса" – одно из самых забивающих. Что самое главное для вратаря, когда играешь против них?

– Не пропускать. Ребята очень сильно помогли, много шайб на себя поймали, заблокировали много бросков.

– Какой эпизод показался самым напряженным?

– Наверное, овертайм, когда Семенов не забил в пустые ворота, и я просто не понимал, что происходит, а тут атака уже назад бежит. Это был мой первый овертайм в таком формате – три на три. Когда они сняли вратаря, я хотел бросить по пустым воротам, но прозвучал свисток. Я спросил судью, почему он так рано свистнул. Меня никто не атаковал, я мог бы шайбу оставить и спокойно выбросить. Я бы попытался.

– Как думаете, насколько такие матчи сплачивают коллектив?

– У нас команда очень хорошая. Бывают игры, когда шайба просто не идет в ворота – хоть тресни. Сегодня у нас тоже были моменты, мы могли уже в первом периоде два-три гола спокойно забить и играть по счету. В итоге забили под конец игры и получили нелепую шайбу в ответ. Так бывает.