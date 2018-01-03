Олег Шилин: "Куньлунь"? Ничего особенного, обычный канадский хоккей"

Вратарь "Авангарда" Олег Шилин сказал, что команда эмоционально встряхнулась после того, как в отставку был отправлен главный тренер Андрей Скабелка. В первом матче регулярного чемпионата КХЛ после увольнения белорусского специалиста омичи обыграли "Куньлунь" (4:0).

- Они играли так, как играли, просто, я думаю, не ожидали, что мы сможем так быстро вкатиться в первом периоде, - цитирует официальный сайт "Авангарда" Шилина. - На это мы и сделали ставку. Ну и повезло нам сегодня раза три – были штанги. А так – ничего особенного, обычный канадский хоккей в их исполнении: зашел в зону, бросил.

- За счет чего удалось сегодня победить? Помимо того, что вы сыграли "на ноль".

- Мы забили четыре гола, хорошо сыграли в обороне – ребята на себя много шайб поймали.

- С вашей вратарской позиции было видно, что игра команды как-то изменилась?

- Кардинально пока ничего не изменилось, просто хорошо, что забили в самом начале пару шайб, а парни помогли не пропустить.

- Соперники пару раз выходили с вами один на один, как прочитали их?

- Как обычно – старался играть по броску. Второй раз, в третьем периоде, соперник меня переиграл, просто защитник подстраховал, повезло.

- Как-то по-особенному сегодня настраивались?

- Да нет, пока особо ничего не изменилось, разве что эмоционально встряхнулись. Отступать некуда, нас уже все, кто мог, догнали. Поэтому сегодня кровь из носу надо было выигрывать, начать хорошо поездку и дальше так же ее продолжить.