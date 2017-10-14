Олег Ли о матче с "Авангардом": "Амур" на всех соперников настраивается одинаково"

Нападающий "Амура" Олег Ли после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (1:0) выделил игру вратаря хабаровчан Юхи Метсолы. Отметим, что сегодня форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Тяжело было, – сказал Ли. – Хороший соперник. У нас просто великолепно сыграл вратарь. Подтащил.

– Вы забивали спонтанно?

– Я думал, вратарь будет клюшку выставлять и поэтому сыграл так. Подумал, что пройдет "в очко". Так и вышло.

– Довольно дисциплинированная игра с обеих сторон. Была ли установка не удаляться в матче с Омском?

– Конечно. Нам всегда говорят играть дисциплинированно. Просто где-то эмоции не позволяют этого сделать. Сегодня более или менее получилось.

– Весь матч "Амур" отбивался. Изматывают такие игры?

– Очень сильно изматывают. Намного приятнее играть в атаке. И меньше устаешь. Но главное, что взяли три очка. Идем дальше.

– "Амуру" в этом сезоне удаются матчи с топ-клубами. Особый настрой?

– Да нет, это просто стечение обстоятельств. Стараемся на всех настраиваться одинаково. Просто где-то не получается, а где-то удается. (Анна ЛЕВЧЕНКО)