Олег Ли: "Амуру" не хватило гола, чтобы раскрепоститься"

Нападающий "Амура" Олег Ли считает причиной поражения от "Локомотива" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ плохую реализацию моментов. По словам форварда, его команде не хватило забитого гола для того, чтобы играть более уверенно.

– Конечно, проиграли. Это уже плохо, не реализовали свои моменты, опять в графе ноль , – приводит официальный сайт "Амура" слова Ли. - Я думаю это само за себя говорит

– Почему не получилось реализовать большинство?

– Ну не знаю, мало бросали как обычно хотим до верного разыграть от этого где-то надо попроще играть бросать побольше.

– А чего не хватило? Болельщики сегодня ждали победы, вы наверно тоже ждали победы.

– Не хватило реализации, просто, моментов. Моментов была куча, и просто надо было реализовывать. Хотя бы парочку. И все прошло бы нормально. Потому что, все равно, нервы, первая игра. Хочется побыстрее забить и вот этого нам не хватило, чтобы раскрепоститься.

– Какое сейчас настроение в команде?