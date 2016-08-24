Олег Ли: "Амуру" не хватило гола, чтобы раскрепоститься"

Нападающий "Амура" Олег Ли считает причиной поражения от "Локомотива" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ плохую реализацию моментов. По словам форварда, его команде не хватило забитого гола для того, чтобы играть более уверенно.
– Конечно, проиграли. Это уже плохо, не реализовали свои моменты, опять в графе ноль, – приводит официальный сайт "Амура" слова Ли. - Я думаю это само за себя говорит
– Почему не получилось реализовать большинство?
– Ну не знаю, мало бросали как обычно хотим до верного разыграть от этого где-то надо попроще играть бросать побольше.
– А чего не хватило? Болельщики сегодня ждали победы, вы наверно тоже ждали победы.
– Не хватило реализации, просто, моментов. Моментов была куча, и просто надо было реализовывать. Хотя бы парочку. И все прошло бы нормально. Потому что, все равно, нервы, первая игра. Хочется побыстрее забить и вот этого нам не хватило, чтобы раскрепоститься.
– Какое сейчас настроение в команде?
– Настроение рабочее. Проиграли. Сделаем сейчас выводы. Тренер сказал – видео нарезку сделаем, разберем, посмотрим и надеюсь все будет хорошо у нас.
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http://hcamur.ru/news/amur/kuusela-i-li-posle-matcha-amur-lokomotiv-.html