22:18 24 августа | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Ли: "Амуру" не хватило гола, чтобы раскрепоститься"

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Нападающий "Амура" Олег Ли считает причиной поражения от "Локомотива" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ плохую реализацию моментов. По словам форварда, его команде не хватило забитого гола для того, чтобы играть более уверенно.

– Конечно, проиграли. Это уже плохо, не реализовали свои моменты, опять в графе ноль, – приводит официальный сайт "Амура" слова Ли. - Я думаю это само за себя говорит

– Почему не получилось реализовать большинство?

– Ну не знаю, мало бросали как обычно хотим до верного разыграть от этого где-то надо попроще играть бросать побольше.

– А чего не хватило? Болельщики сегодня ждали победы, вы наверно тоже ждали победы.

– Не хватило реализации, просто, моментов. Моментов была куча, и просто надо было реализовывать. Хотя бы парочку. И все прошло бы нормально. Потому что, все равно, нервы, первая игра. Хочется побыстрее забить и вот этого нам не хватило, чтобы раскрепоститься.

– Какое сейчас настроение в команде?

– Настроение рабочее. Проиграли. Сделаем сейчас выводы. Тренер сказал – видео нарезку сделаем, разберем, посмотрим и надеюсь все будет хорошо у нас.

Дополнительная информация

http://hcamur.ru/news/amur/kuusela-i-li-posle-matcha-amur-lokomotiv-.html

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