Олег Браташ: "Спартак"? У меня действующий контракт с ФХР"

Известный российский специалист Олег Браташ сообщил, что не думает о работе в "Спартаке". По его словам, он должен добросовестно выполнять свои обязанности по контракту с ФХР. Браташ работал в "Спартаке" с 2011 по 2014 год, был вице-президентом клуба, тренером молодежной команды. Сейчас он является тренером олимпийской сборной России.

- Здесь не стоит вопрос, где мне интереснее, - цитирует "Р-Спорт" Браташа. - У меня есть действующий контракт с ФХР, который я обязан добросовестно выполнять. Здесь говорить о желании (не приходится). Может, вы утром встаете, и вам не хочется идти на работу, но это же не значит, что вы на нее не пойдете.