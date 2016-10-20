14:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Браташ: "Спартак"? У меня действующий контракт с ФХР"

0
0
0

Известный российский специалист Олег Браташ сообщил, что не думает о работе в "Спартаке". По его словам, он должен добросовестно выполнять свои обязанности по контракту с ФХР. Браташ работал в "Спартаке" с 2011 по 2014 год, был вице-президентом клуба, тренером молодежной команды. Сейчас он является тренером олимпийской сборной России.

- Здесь не стоит вопрос, где мне интереснее, - цитирует "Р-Спорт" Браташа. - У меня есть действующий контракт с ФХР, который я обязан добросовестно выполнять. Здесь говорить о желании (не приходится). Может, вы утром встаете, и вам не хочется идти на работу, но это же не значит, что вы на нее не пойдете.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161020/1111063734.html

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США лишают Китай военной девственности...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ