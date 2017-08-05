Олег Браташ: "Обыграли "Сочи" за счет реализации и самоотверженной игры в меньшинстве"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ остался доволен игрой тройки нападающих ярославского "Локомотива" в матче против "Сочи" (5:1). По его словам, содержание игры и реализация моментов в исполнении этого звена были на хорошем уровне.

– Неплохая игра. Я считаю, что выиграли мы за счет хорошей реализации своих моментов и хорошей самоотверженной игры в меньшинстве. Сегодня это главные слагаемые нашей победы.

– Оцените тройку ярославцев. Андрей Алтыбармакян провел первый матч за сборную на таком уровне.

– Результат ярославского звена (Полунин – Красковский – Коршков – Прим. "СЭ") говорит сам за себя – они три шайбы забросили из пяти. И содержание, и реализация были на хорошем уровне. Порадовали ребята. И Алтыбармакян, который сыграл у нас в третьем периоде, во всех моментах сыграл в принципе правильно, кроме последнего, когда надо было забивать. Он там решил большого мастера исполнить – на пустые ворота отдать. Решение игроцкое, но там у него была прекрасная возможность забить. Здесь я не берусь говорить – если бы он точно отдал Любимову на пустые ворота, тогда все бы обалдели. А так сыграл хорошо. (Игорь ЕРОНКО)