Олег Браташ: "Григоренко был одним из лучших в сборной России"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ заявил, что его команда перегорела перед финалом Sochi Hockey Open против СКА (4:3 Б). Также специалист признался, что сборники отрабатывали буллиты на тренировках, передает из Сочи спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Наши олимпийцы в первом периоде немножко перегорели в плане желания. Очень много было неоправданного риска в нападении, – сказал Браташ. – Было огромное желание забивать. Тем более первыми забили мы. Поэтому много очень было неправильных рисковых действий, которые приводили к контратакам.

Могли мы и больше пропустить в первом периоде. А дальше пошло намного лучше. Выровняли игру, стали играть более правильно: то, что мы готовили, тренировали. Ребята молодцы, вытащили этот матч. Они хотели выиграть, с самого начала хотели, просто немножко эмоции в первом периоде захлестнули.

– Оцените выступление Михаила Григоренко на турнире.

– Я скажу, что Миша был одним из лучших в команде. Положительно оцениваю его выступление.

– Как буллитеров вы выбирали? Кто лучше бил их на тренировках?

– Совершенно верно. Мы наблюдали за ними на тренировках, потому что всегда есть время побить буллиты. Мы смотрели, и я решил, что эти ребята будут бить, потому что мне показалось на тренировках, что они более умело выполняют этот элемент.

Трансляция матча СКА - Россия