Октябрь станет самым насыщенным месяцем в КХЛ

Сегодня КХЛ объявила официальный календарь на следующий сезон чемпионата. 27 клубов лиги проведут по 56 матчей в чемпионате.

Среднее количество игр для одной команды по месяцам: 4,2 (август) – 11,2 (сентябрь) – 11,9 (октябрь) – 9,4 (ноябрь) – 9,1 (декабрь) – 8,3 (январь).

Среднее количество матчей в день минимальное – 5,21 матча (в сезоне 2009/2010 – 5,46, в сезоне 2013/2014 – 6,25). Минимальным будет количество дней без матчей по причинам, не связанным с официальными международными паузами ИИХФ – 8 дней (в сезонах 2009/10 и 2013/14 – по 16). Плотность матчей – в основном, 4 игры за 7 дней и 5 игр за 9 дней.