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18:15 | Хоккей — КХЛ

Окончательное решение по работе Захаркина в "Югре" будет принято завтра


По информации "СЭ", завтра решится, продолжит ли Игорь Захаркин работу в "Югре". По нашим данным, шансы 59-летнего специалиста остаться в ханты-мансийском клубе невелики.

– Мне нечего сказать по поводу отставки, – ответил Захаркин в разговоре с корреспондентом "СЭ" Алексеем ШЕВЧЕНКО.

Под началом Захаркина "Югра" провела в регулярном чемпионате КХЛ 14 матчей, набрала 9 очков и занимает последнее место в Восточной конференции. Его возможным преемником СМИ называют Анатолия Емелина.

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