Окончательное решение по работе Захаркина в "Югре" будет принято завтра

По информации "СЭ", завтра решится, продолжит ли Игорь Захаркин работу в "Югре". По нашим данным, шансы 59-летнего специалиста остаться в ханты-мансийском клубе невелики.
– Мне нечего сказать по поводу отставки, – ответил Захаркин в разговоре с корреспондентом "СЭ" Алексеем ШЕВЧЕНКО.
Под началом Захаркина "Югра" провела в регулярном чемпионате КХЛ 14 матчей, набрала 9 очков и занимает последнее место в Восточной конференции. Его возможным преемником СМИ называют Анатолия Емелина.
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