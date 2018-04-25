Около восьми тысяч человек в среднем посещали каждый матч Кубка Гагарина

Средняя посещаемость игр плей-офф КХЛ в завершившемся сезоне составила 7779 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба организации. Всего на игры плей-офф турнира пришло 606 765 человек.

Рекордная средняя посещаемость была зафиксирована в сезоне-2016/17 – 8528 зрителей. А наибольшее количество болельщиков посетило матчи Кубка Гагарина в 2010 году. Их число составило 696 169 человек.

Финал Кубка Гагарина-2018 завершился победой "Ак Барса", который увез домой трофей турнира уже в третий раз за историю лиги. В решающей серии казанцы обыграли ЦСКА со счетом 4-1 в серии.