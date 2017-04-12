Около 200 человек будут обеспечивать порядок на матче СКА - "Металлург"

Около 120 сотрудников полиции и 80 сотрудников Росгвардии будут обеспечивать порядок во время третьего матча финальной серии Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским "Металлургом". Встреча пройдет сегодня в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. Счет в серии на данный момент 1-1.

"Полиция Санкт-Петербурга готова к обеспечению общественного порядка на данном хоккейном матче. Его будут обеспечивать около 120 сотрудников полиции, а также 80 сотрудников Росгвардии", - сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Трансляция матча СКА - "Металлург"