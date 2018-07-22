Защитник "Ак Барса" Атте Охтамаа привез Кубок Гагарина в родной город Оулу, сообщает официальный Твиттер КХЛ. Отметим, что хоккеист больше не будет выступать за казанский клуб.

Его контракт истек, а сам он принял решение продолжить карьеру в "Кярпят", чтобы проводить больше времени с семьей. В прошлом сезоне он провел 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) очков, в плей-офф – 9 игр и 6 (1+5) очков.