Огурцов перешел в ЦСКА из "Нефтехимика" в обмен на Хьяльмарссона

Защитник "Нефтехимика" Дмитрий Огурцов перешел в ЦСКА в результате обмена между клубами, сообщается на официальном сайте КХЛ. Нижнекамская команда получила права на нападающего Симона Хьяльмарссона.

22-летний Огурцов дебютировал в КХЛ в сезоне-2013/14 в составе армейцев, после этого играл в "Ладе" и "Нефтехимике". В минувшем сезоне он сыграл в 42 матчах, в которых набрал 9 (5+4) очков.

28-летний Хьяльмарссон выступал за ЦСКА с 2014 по 2016 год, с сезона-2016/17 является игроком шведской "Фрелунды".