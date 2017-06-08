Официально: решение Дисциплинарного комитета КХЛ по делу Семенова

В распоряжении "СЭ" оказалась полная формулировка вердикта Дисциплинарного комитета КХЛ по делу Кирилла Семенова. Приводим его без купюр:

"8 июня 2017 года Дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел заявление хоккеиста Кирилла Семенова о предоставлении ему статуса "Неограниченно свободный агент", заявление ХК "Авангард" о признании за омским клубом прав на игрока на основании договора перехода, а также заявление ХК "Салават Юлаев" с требованием регистрации лигой договора о переходе хоккеиста Кирилла Семенова из ХК "Металлург" (Новокузнецк) в ХК "Салават Юлаев".



На заседании, продлившемся более четырех часов, присутствовали представители трех клубов, а также представитель Лиги, изложившие аргументы в пользу своей позиции. Дисциплинарный комитет КХЛ, изучив все материалы дела и заслушав пояснения сторон, решил предоставить Кириллу Семенову статус "Неограниченно свободный агент" с 8 июня 2017 года в целях соблюдения трудовых прав хоккеиста и прав, предусмотренных Регламентом КХЛ.



В соответствии со статьей 38 Дисциплинарного регламента КХЛ одним из принципов разбирательств дел в Дисциплинарном комитете является конфиденциальность. Стороны могут договориться об ином во время заседания. Однако ввиду того, что представители клубов не выразили желания предавать гласности подробности дела, принято решение об их неразглашении", - говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

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