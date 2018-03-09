Один из финских игроков КХЛ уверен, что СКА невозможно обыграть в плей-офф в том числе из-за судей

Один из финских игроков, выступающих в КХЛ, раскритиковал судейство в матчах с участием СКА. По словам хоккеиста, который дал интервью местной прессе, но пожелал остаться неназванным, арбитры всегда помогают петербургской команде, которая в первом раунде плей-офф КХЛ обыграла "Северсталь" в серии со счетом 4-0.

– Ничего не изменилось, так было всегда, – цитирует Iltalehti финского хоккеиста. – Это грязь, но никто ничего не может сделать. Говорят, на эту тему не стоит рассуждать, если хочет оставаться в лиге. Тяжело обыграть СКА в серии до четырех побед. Нужно настоящее чудо. Я не знаю, бывает ли такое чудо. Если кто-то выигрывает у СКА, то петербуржцы сразу получают 2-3 большинства, что помогает им выправить ситуацию. А у СКА и так сильный состав. Когда посмотришь, что там происходит, остается думать только о своей игре – больше не о чем.