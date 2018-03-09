14:58 | Хоккей — КХЛ

Один из финских игроков КХЛ уверен, что СКА невозможно обыграть в плей-офф в том числе из-за судей

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Один из финских игроков, выступающих в КХЛ, раскритиковал судейство в матчах с участием СКА. По словам хоккеиста, который дал интервью местной прессе, но пожелал остаться неназванным, арбитры всегда помогают петербургской команде, которая в первом раунде плей-офф КХЛ обыграла "Северсталь" в серии со счетом 4-0.

– Ничего не изменилось, так было всегда, – цитирует Iltalehti финского хоккеиста. – Это грязь, но никто ничего не может сделать. Говорят, на эту тему не стоит рассуждать, если хочет оставаться в лиге. Тяжело обыграть СКА в серии до четырех побед. Нужно настоящее чудо. Я не знаю, бывает ли такое чудо. Если кто-то выигрывает у СКА, то петербуржцы сразу получают 2-3 большинства, что помогает им выправить ситуацию. А у СКА и так сильный состав. Когда посмотришь, что там происходит, остается думать только о своей игре – больше не о чем.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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PallMall

Главное, что руководство всех уровней не понимает, что это стыдно и позорно. Врут изобретательно со вкусом, разводят "лохов", хотя их вранье абсолютно прозрачно. Из-за этого вранья дураков очень трудно жить в нашей стране.

21:33

SV13

в Питере навсеклубыкхлкластьсприбором...

20:04

kauperwood37

в масквабаде ныть

19:54

SV13

Победу СКА в розыгрыше КГ впору в регламенте КХЛ прописать, чтобы народ перестал удивляться и глупые вопросы задавать о трансферах и судействе...

19:47

vicnick61

Ребята, как здорово, что московские опять начинают дурака включать! Если еще и судьи начнут за СКА топить, то точно нужно в полноги играть. И если руководство команды работает так, честь и хвала менеджемнту СКА. Круто!!! Так держать!!! Хочется, чтобы вся московская журналисткая братия имела тему!!! А так не интересно))) А писать-то что-то надо, видимо!

19:15

Владо

А пускай этот финн покажется,скажет в открытую,а не инкогнито,а то это очень попахивает неким заказом противоборствующих закулисных сил. И вообще,что это за "финн" такой,загадочный,которого так вдруг покоробил счёт 4:0 в серии СКА - Северсталь? Ведь,насколько известно,в Северстали нет ни одного! финна,а истерия вокруг СКА уже началась.Чего стоит момент в четвёртой игре,когда череповчанин забил шайбу,когда игроков его команды на площадке было семь штук,и надуманный шум был поднят после справедливо по этому поводу отменённой шайбы.Она что,должна была быть защитана,это есть в правилах?

17:32

Кaраcик

Раньше это называлось: анонимка. Но, уважающие себя газеты использовали проверенные источники. СЭ пожелтел?

17:25

Garry1979

да и в футболе та же тема!!! достали уже эти потешные полки

16:23

Garry1979

к сожалению, позоримся везде!!! ведь у СКА и так вся сборная в составе... играй и выигрывай! нет надо чтобы точно... вот так и падает уровень КХЛ... а ведь 5-6 лет назад казалось что лига будеттпрогрессиррвать... но каждый год темные истории со СКА, а Знарок ещё отвечает золотом олимпиады типа!!!

16:22

За Россию без допинга!

ну а что, типичная Россия. Честность тут не в почете. Что в хоккее, что в футболе, что на выборах...

16:09

aleks80

ске можно начинать розыгрыш кг прямо с финала . причем команду тоже сформировывать в конце из самых лучших вот это будет зрелищно

16:06

Щас спою

Бакланы и СосиСКА позор

15:49

vassel

Все про это знают, только говорить об этом нельзя

15:48

nau043

Большинство согласно с этим мнением ! Для руководства ска нет законов....

15:39

lihddt

финн глупый у нас уже известен президент нашей страны хотя выборов еще не было не то что победитель кубка

15:31

Болельщик Шексны

А ведь он правду говорит. Можем вспомнить и финал с ЦСКА, да и последние игры с Северсталью. С другой стороны, а что хотите, когда хозяева СКА, является же руководством ФХР. Отсюда и результаты на ЧМ и ОИ. И только не надо говорить про золото ОИ 2018. Две пришлые олимпиады все показали.

15:07

Al Rains

Он забыл про руководителей КХЛ)) ноги оттуда растут)))

15:05

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