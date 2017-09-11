О'Делл вернулся в состав "Сочи", Энеруд не сыграет с "Северсталью"

Форвард Эрик О'Делл, пропустивший четыре игры регулярного чемпионата КХЛ из-за травмы, вернулся в состав "Сочи" на матч против "Северстали", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу южан. Нападающий Симон Энеруд не примет участие во встрече из-за микроповреждения.

О'Делл не играл за "Сочи" с 28 августа, Энеруд ранее пропускал из-за травмы первые три матча сезона. Ворота клуба в четвертой игре подряд с первых минут будет защищать Дмитрий Шикин. Напомним, что "Сочи" занимает шестое место в Западной конференции, "Северсталь" – одиннадцатое.