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О'Делл продлил контракт с "Сочи"

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Нападающий "Сочи" Эрик О'Делл продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт "леопардов". Новое соглашение рассчитано на 2 года. О'Делл защищает цвета "Сочи" с августа 2016 года. В дебютном для себя сезоне он провел 50 матчей и набрал 24 (11+13) очка при показателе полезности "+8".

Ранее "Сочи" продлил контракты с вратарем Константином Барулиным, защитниками Юрием Александровым и Русланом Педаном.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Jerik-O%E2%80%99Dell-prodolzhit-vystupat-za-Sochi-5812

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