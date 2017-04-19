О'Делл продлил контракт с "Сочи"

Нападающий "Сочи" Эрик О'Делл продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт "леопардов". Новое соглашение рассчитано на 2 года. О'Делл защищает цвета "Сочи" с августа 2016 года. В дебютном для себя сезоне он провел 50 матчей и набрал 24 (11+13) очка при показателе полезности "+8".
Ранее "Сочи" продлил контракты с вратарем Константином Барулиным, защитниками Юрием Александровым и Русланом Педаном.
Дополнительная информация
http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Jerik-O%E2%80%99Dell-prodolzhit-vystupat-za-Sochi-5812