Объявлен состав символической сборной 10-го сезона КХЛ

КХЛ во время церемонии закрытия 10-го сезона лиги объявила имена лауреатов приза "Золотой шлем" – шестерку лучших игроков чемпионата по амплуа. Состав символической сборной объявил президент лиги Дмитрий Чернышенко.
Символическая сборная 10-го сезона КХЛ выглядит следующим образом:
Павел Францоуз ("Трактор") – Никита Трямкин ("Автомобилист"), Богдан Киселевич (ЦСКА) – Никита Гусев (СКА), Джастин Азеведо ("Ак Барс"), Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь").
Отметим, что впервые в истории КХЛ обладателями "Золотых шлемов" стали представители шести разных клубов. В девяти предыдущих сезонах в символическую сборную неизменно входили как минимум по два игрока из одной команды. Рекорд по этому показателю принадлежит "Салавату Юлаеву", который в сезоне-2010/11 в шестерке лучших представляли четыре игрока.
Символическая сборная сезона КХЛ 2017/2018:– КХЛ (@khl) 23 мая 2018 г.
Никита Трямкин ("Автомобилист")
Богдан Киселевич (ЦСКА)
Павел Францоуз ("Трактор")
Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь")
Джастин Азеведо ("Ак Барс")
Никита Гусев (СКА) #KHLAwards pic.twitter.com/Ke4il8Dc01
- КХЛ
- Ак Барс
- Автомобилист Екатеринбург
- Трактор
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Северсталь (Хоккей)
- Дмитрий Чернышенко
- Никита Гусев
- Дмитрий Кагарлицкий
- Богдан Киселевич
- Никита Трямкин
- Джастин Азеведо
- Павел Францоуз
Tugarin
Трямкин??? За что?
22:54