22:15 | Хоккей — КХЛ

Объявлен состав символической сборной 10-го сезона КХЛ

1

КХЛ во время церемонии закрытия 10-го сезона лиги объявила имена лауреатов приза "Золотой шлем" – шестерку лучших игроков чемпионата по амплуа. Состав символической сборной объявил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Символическая сборная 10-го сезона КХЛ выглядит следующим образом:

Павел Францоуз ("Трактор") – Никита Трямкин ("Автомобилист"), Богдан Киселевич (ЦСКА) – Никита Гусев (СКА), Джастин Азеведо ("Ак Барс"), Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь").

Отметим, что впервые в истории КХЛ обладателями "Золотых шлемов" стали представители шести разных клубов. В девяти предыдущих сезонах в символическую сборную неизменно входили как минимум по два игрока из одной команды. Рекорд по этому показателю принадлежит "Салавату Юлаеву", который в сезоне-2010/11 в шестерке лучших представляли четыре игрока.

Церемония закрытия 10-го сезона КХЛ. LIVE!

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Tugarin

Трямкин??? За что?

22:54

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!