Объявлен состав символической сборной 10-го сезона КХЛ

КХЛ во время церемонии закрытия 10-го сезона лиги объявила имена лауреатов приза "Золотой шлем" – шестерку лучших игроков чемпионата по амплуа. Состав символической сборной объявил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

Символическая сборная 10-го сезона КХЛ выглядит следующим образом:

Павел Францоуз ("Трактор") – Никита Трямкин ("Автомобилист"), Богдан Киселевич (ЦСКА) – Никита Гусев (СКА), Джастин Азеведо ("Ак Барс"), Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь").

Отметим, что впервые в истории КХЛ обладателями "Золотых шлемов" стали представители шести разных клубов. В девяти предыдущих сезонах в символическую сборную неизменно входили как минимум по два игрока из одной команды. Рекорд по этому показателю принадлежит "Салавату Юлаеву", который в сезоне-2010/11 в шестерке лучших представляли четыре игрока.

Символическая сборная сезона КХЛ 2017/2018:



Никита Трямкин ("Автомобилист")

Богдан Киселевич (ЦСКА)

Павел Францоуз ("Трактор")

Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь")

Джастин Азеведо ("Ак Барс")

Никита Гусев (СКА) #KHLAwards pic.twitter.com/Ke4il8Dc01 – КХЛ (@khl) 23 мая 2018 г.

Церемония закрытия 10-го сезона КХЛ. LIVE!