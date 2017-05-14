Общество "Динамо" хочет сократить расходы на футбльную и хоккейную базу

ВФСО "Динамо" планирует сократить расходы по футбольной и хоккейной базе в Новогорске, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на заместителя председателя общества Сергея Федорова. Ранее председатель общества "Динамо" Евгений Стржалковский заявил, что долги хоккейного клуба составляют около 2 миллиардов рублей.

- Мы обеспокоены ситуацией, которая происходит, - цитирует "Р-Спорт" Федорова. - Юридически мы и я являюсь руководителем этой базы, поэтому я несу полную материальную и уголовную ответственность за то, что там происходит. На сегодняшний день договора аренды с хоккейным клубом "Динамо" у нас нет, поэтому мы очень обеспокоены тем, что происходит на базе. Для нас эта ситуация непонятная и неуправляема, а для меня, как руководителя, это еще и ответственность.

Есть и долги клуба перед "Динамо". Хоккейный клуб не платит "Динамо", "Динамо" не платит сотрудникам зарплату, это же единственный источник дохода базы. У нас есть желание все эти расходные части и по футбольной, и по хоккейной базе сократить, оптимизировать. Будем думать.