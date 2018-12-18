Обмен "Северстали" и ЦСКА: Климов и Замалиев – в Москву, Николишин – в Череповец

"Северсталь" и ЦСКА совершили обмен игроками, сообщает официальный сайт клуба из Череповца. В Москву отправляются нападающие Леонид Климов и Айрат Замалиев, в обратном направлении проследует нападающий Иван Николишин.

Леонид Климов выступал за "Алмаз" третий сезон. В текущем провел 40 матчей, набрал 38 (21+17) очков при показателе полезности +20.

Айрат Замалиев в составе череповецкой молодежки выступал два сезона. В текущем чемпионате провел 40 матчей, набрал 25 (10+15) баллов за результативность при показателе полезности +9.

Иван Николишин последние два сезона защищал цвета "Звезды" в ВХЛ. В текущем чемпионате провел 33 матча, набрав 24 (8+16) балла за результативность при показателе полезности +8. Вызывался в сборную России на различные международные соревнования юниорского и молодежного уровня.

Все про КХЛ – здесь.