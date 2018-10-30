Обладатель Кубка Стэнли Столберг перейдет в "Авангард"

Нападающий Виктор Столберг перейдет из "Цуга" в "Авангард", сообщает официальный сайт швейцарского клуба. 32-летний форвард уже играл в КХЛ, проведя 14 матчей и набрав 10 (3+7) очков в составе "Атланта" в 2012 году.

Ранее Столберг также играл в НХЛ, выступая в составе "Торонто", "Чикаго", "Нэшвилла", "Рейнджерс" и "Каролины". В 2013 году он выиграл с "Блэкхокс" Кубок Стэнли.

В прошлом сезоне Стольберг набрал 50 (22+26) очков в 46 матчах регулярного чемпионата Швейцарии и 4 (1+3) очка в 5 играх плей-офф.

В текущем чемпионате страны на его счету 5 (3+2) очков в 7 встречах.