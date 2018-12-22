Нурмагомедов провел первое вбрасывание в матче СКА - ЦСКА

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов провел первое вбрасывание в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА - ЦСКА. Встреча проходит на "Газпром Арене" в Петербурге.
Напомним, что на футбольной арене на Крестовском острове состоялся матча Кубка Первого Канала Россия - Финляндия, собрав рекордной количество зрителей.
Петербург, сделаем это!– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 22 декабря 2018 г.
Армейское дерби на Газпром Арене, стартовое вбрасывание от внука и правнука Николая Пучкова и Хабиба Нурмагомедова... Ииии....
Поехали!#СКАЦСК
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