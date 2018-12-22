17:07 | Хоккей — КХЛ

Нурмагомедов провел первое вбрасывание в матче СКА - ЦСКА

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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов провел первое вбрасывание в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА - ЦСКА. Встреча проходит на "Газпром Арене" в Петербурге.

Напомним, что на футбольной арене на Крестовском острове состоялся матча Кубка Первого Канала Россия - Финляндия, собрав рекордной количество зрителей.

 

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