Новый тренер "Спартака" хотел бы пригласить в клуб игроков из "Сарыарки"

Новый главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев хотел бы пригласить в новый клуб несколько игроков из "Сарыарки". При этом специалист отметил, что красно-белые не могут этого сделать.

Напомним, что с 2015 по 2017 год 41-летний россиянин тренировал клуб из Караганды, выступающий в ВХЛ.

- Игроков, которые на контрактах в "Сарыарке", мы не имеем права подписывать, они нужны тому клубу, но я взял бы с удовольствием одного-двух с собой, - приводит ТАСС слова Епанчинцева. - Молодые хоккеисты "Спартака" сейчас тренируются, я на них смотрю, хорошо их знаю, так как работал с ними два года назад, они сейчас возмужали. Никаких проблем не возникнет.

Игроки, которые в "Спартаке" на контракте, остаются в команде, с остальными находимся в стадии переговоров. 30 апреля истекают соглашения, после этого будет виден какой-то определенный состав, костяк остается, будет привлекаться молодежь, так что двери открыты, все будет по спортивному принципу.

Каждую позицию хотелось бы усилить - пригласить хорошего защитника атакующего плана, который бы хорошо играл как в атаке, так и в защите. Также хотелось бы посмотреть линию нападения, с Алексеем Жамновым разговариваем каждый день.