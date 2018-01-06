Новый тренер "Барыса" возглавит сборную дивизиона Чернышева на Матче звезд в Астане

Сегодня КХЛ, идя навстречу пожеланиям принимающей стороны Матча звезд-2018, утвердила Галыма Мамбеталиева в качестве главного тренера сборной дивизиона Чернышева. Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" заменит наставника "Салавата Юлаева" Эркку Вестерлунда.

Вестерлунд должен был возглавить сборную дивизиона Чернышева из-за отставки главного тренера "Авангарда" Андрея Скабелки.

– При подготовке к Неделе звезд хоккея-2018 мы вынуждены были вносить срочные коррективы в тренерские штабы сборных дивизионов, – приводит официальный сайт КХЛ слова вице-президента лиги Георгия Кобылянского. – Олег Знарок (дивизион Боброва), Зинэтула Билялетдинов (дивизион Харламова), Андрей Скабелка и Эркка Вестерлунд (дивизион Чернышева) по различным веским личным обстоятельствам не смогли принять участие в Матче звезд КХЛ, поэтому в оперативном порядке необходимо было осуществить ряд замен. Благодарим все клубы за желание помочь лиге, мы находились в конструктивном диалоге с руководителями.



Вчера в лигу обратилось руководство "Барыса" и попросило нас пригласить на Матч звезд Галыма Мамбеталиева, который недавно заменил Евгения Корешкова на посту главного тренера "Барыса". Мы решили в знак уважения пойти навстречу принимающей стороне Матча звезд и многочисленным болельщикам команды из Астаны. Уверен, им доставит большую радость увидеть среди главных участников Матча казахского специалиста, имеющего опыт работы в национальной сборной в качестве второго тренера и в молодежной команде в роли главного тренера.

Отметим, что из первоначального списка остался только Игорь Никитин (ЦСКА), который станет главным тренером дивизиона Тарасова. Билялетдинова во главе сборной дивизиона Харламова заменил главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров. Вместо Знарка сборную дивизиона Боброва возглавит Юкка Ялонен из "Йокерита".

Мамбеталиев – дебютант Матчей звезд. Последние сезоны работал главным тренером команды МХЛ "Снежные Барсы". У него есть опыт работы в сборной Казахстана в качестве второго тренера и в молодежной команде в роли главного тренера. С сезона-2017/18 Мамбеталиев вошел в штаб "Барыса", с 1 января является исполняющим обязанности главного тренера клуба. Напомним, что Матч звезд пройдет в Астане 14 января.