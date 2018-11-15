Новый шлем Бобкова. Рассказывает сам голкипер

Голкипер "Авангарда" Игорь Бобков представил свой новый шлем. Хоккеист начнет выступать в нем, начиная с ближайшей выездной серии.

- Позвонил мастеру-художнику, сказал, что так и так, Омск, давайте наброски, - рассказал Бобков в интервью клубному каналу. - Он прислал эскиз изначально со старым логотипом. Уже все было в работе, но как только объявили, что будет новый логотип, пришлось немного притормозить. Заново эскизы, заново просмотры, решение. Не стал ничего придумывать, попросил логитип, какие-то цвета, линии. Сказал художнику быть вольным и делать что-то красивое, а я одобрю. Он прислал эскиз, мне понравилось. Заказал в июле. К нему нужно время привыкнуть, что-то подкорректировать, поэтому сразу играть не получается. Но на выезде уже смогу.

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