Новую хоккейную арену в Сокольниках представили на выставке в Каннах. Вместимость – 12500 зрителей

Глава группы компаний "ТЭН" Руслан Гутнов презентовал проект обновленного ледового дворца в Сокольниках на международной выставке недвижимости MAPIC во французских Каннах. Начиная с сезона-2020/21, "Спартак" сможет выступать на обновленной арене вместимостью порядка 12 500 зрителей.

– В концепции реконструкции "Сокольников" предусмотрена полная интеграция в парковую зону, – заявил Гутнов. – Общая вместимость большой арены составит 12,5 тысяч зрителей. Ее чаша будет погружена на восемь метров от уровня первого этажа, чтобы сохранилась общая высота дворца, и окрестности парка сохранили нынешний облик. Итоговый оценочный бизнес-план реконструкции "Сокольников" составляет 6,5 миллиардов рублей.

Инициатором проекта стал связанный с застройщиком клуб "Легенды Хоккея". Выступившая девелопером проекта группа "ТЭН" ранее ввела в эксплуатацию ледовый дворец в "Парке Легенд". На площадках комплекса проводился хоккейный чемпионат мира, Финал четырех баскетбольной лиги, соревнования по киберспорту и музыкальные концерты. Переменная структура площадки откроет дворцу в Сокольниках аналогичные возможности.

– Полностью трансформируемый нижний ярус позволит устанавливать и европейскую, и канадскую площадку, – объясняет Гутнов. – При этом зрительские сидения будут вплотную примыкать ко льду. На всех аренах будут применены практические все технологии, использованные в "Парке Легенд", который я представил здесь пять лет назад. В новых "Сокольниках" мы постараемся сохранить спартаковскую атмосферу. Я сам болею за "Спартак", начинал играть в спартаковской школе. Сейчас тренируюсь два раза в день и играю за красно-белых на всех ветеранских турнирах.

Реализация проекта рассчитана на 2019-2020 годы. В комплекс войдут две арены для команд КХЛ и МХЛ, тренировочный лед и теннисные корты, бассейн, залы для силовой подготовки и хореографии. В новый комплекс переедет спартаковская академия, Ночная хоккейная лига и Лига женского хоккея. (Евгений Белоусов)