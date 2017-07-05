Новокузнецкий "Металлург" вернулся к прежней эмблеме

Новокузнецкий "Металлург" на официальном сайте объявил о возвращении к прежней эмблеме. С этим логотипом клуб выступал во всех сезонах КХЛ, кроме прошлого.
Напомним, что следующий сезон "Кузня" проведет в ВХЛ после исключения ее из КХЛ.
– Был проведен ряд совещаний по смене логотипа клуба, – сказал генеральный директор клуба Сергей Зиновьев. – Мы хотели бы вернуться к прежнему логотипу "Металлурга", который все помнят и знают. С которым связаны и громкие победы, и победные серии, и удачные сезоны. Много хороших людей – и спортсменов, и тренеров, и руководителей, работали в "Металлурге" при прошлой символике, логотипе клуба. Мы надеемся, что возвращение к прежней эмблеме принесет положительный эффект.
Сергей Зиновьев: "Кузня" не будет чьим-то придатком. Мы самостоятельная организация"
"Хотели вернуться к прежнему логотипу - его все помнят и знают. Надеемся, что возвращение принесет положительный эффект", - Сергей Зиновьев. pic.twitter.com/qz1S1NIX3g– Металлург Нк (@MetallurgNk) 5 июля 2017 г.