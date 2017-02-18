Новокузнецкий "Металлург" стал первой командой КХЛ, которая не забросила ста шайб в регулярном чемпионате

Новокузнецкий "Металлург" установили антирекорд КХЛ по количеству голов в регулярном чемпионате. Впервые в истории одна из команд не преодолела отметку в сто заброшенных шайб по итогам регулярного чемпионата. "Металлург" забросил всего 97 шайб (1,62 за игру). Предыдущий антирекорд принадлежал "Амуру", который в прошлом сезоне забросил 112 шайб.
Отметим, что по итогам регулярного чемпионата новокузнецкий клуб стал последним в сводной таблице КХЛ.
Тропическая гемангиома Мовсисяна
дайте им такой же бюджет как у СКА и КХЛ вздогнет от ужасающей мощи))) конечно газовым гигантам это не выгодно)))
18:33
жек
молодцы! хоть в чём то выиграли!!!
18:10