18:04 | ХОККЕЙ — КХЛ

Новокузнецкий "Металлург" стал первой командой КХЛ, которая не забросила ста шайб в регулярном чемпионате

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Новокузнецкий "Металлург" установили антирекорд КХЛ по количеству голов в регулярном чемпионате. Впервые в истории одна из команд не преодолела отметку в сто заброшенных шайб по итогам регулярного чемпионата. "Металлург" забросил всего 97 шайб (1,62 за игру). Предыдущий антирекорд принадлежал "Амуру", который в прошлом сезоне забросил 112 шайб.

Отметим, что по итогам регулярного чемпионата новокузнецкий клуб стал последним в сводной таблице КХЛ.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

дайте им такой же бюджет как у СКА и КХЛ вздогнет от ужасающей мощи))) конечно газовым гигантам это не выгодно)))

18:33

жек

молодцы! хоть в чём то выиграли!!!

18:10

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