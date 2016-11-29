Новокузнецкий "Металлург" разорвал контракты с Первышиным и Анисиным

Новокузнецкий "Металлург" на своем официальном сайте объявил о расторжении контрактов с двумя хоккеистами. Соглашения по обоюдной договоренности разорваны с нападающим Михаилом Анисиным и защитником Андреем Первышиным. Оба ранее подвергались дисциплинарным санкциям за нарушения режима.

31-летний Первышин в составе "Металлурга" в текущем чемпионате КХЛ провел 20 матчей, набрал 6 (3+3) очков, при показателе полезности "-5"; 28-летний Анисин принял участие в 20 поединках, заработал 2 (0+2) балла за результативность, при показателе полезности "-10".