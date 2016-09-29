Новокузнецкий "Металлург" потерпел восьмое поражение подряд

Челябинский "Трактор" на выезде обыграл новокузнецкий "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 2:1. Это поражение стало для "Кузни" восьмым подряд. "Трактор" прервал свою серию из двух поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) – "Трактор" (Челябинск) – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Щехура – 5 (бол., Белов, Пестунов), 18:05 – 0:1. Разумов – 1 (Соловьев), 42:27 – 1:1. Якуценя – 5 (бол., Щехура), 54:16 – 1:2.

Вратари: Бирюков – Францоуз.

Штраф: 10 – 8.

Броски: 29 (13+9+7) – 40 (17+10+13).

Судьи: Оскирко, Цыплаков.

29 сентября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.