Новокузнецкий "Металлург" по буллитам победил "Адмирал"

Новокузнецкий "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил "Адмирал" - 3:2. Победный бросок исполнил Игнат Земченко.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Новокузнецк) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Саюстов - 11 (бол., Блум, Саболич), 6:45 - 0:1. Соловьев - 12 (Земченко), 14:11 - 1:1. Алексеев - 1, 33:18 - 1:2. Емец - 2, 59:54 - 2:2.
Победный буллит: Земченко.
Вратари: Хакимов (57:40 - 58:05, 58:22 - 59:54) - Бобков.
Штраф: 10 - 29.
Броски: 34 (8+10+12+4) - 35 (7+15+12+1).
Судьи: Раводин, Щенев.
31 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.