17:42 | ХОККЕЙ — КХЛ

Новокузнецкий "Металлург" по буллитам победил "Адмирал"

0
0
0

Новокузнецкий "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил "Адмирал" - 3:2. Победный бросок исполнил Игнат Земченко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Саюстов - 11 (бол., Блум, Саболич), 6:45 - 0:1. Соловьев - 12 (Земченко), 14:11 - 1:1. Алексеев - 1, 33:18 - 1:2. Емец - 2, 59:54 - 2:2.

Победный буллит: Земченко.

Вратари: Хакимов (57:40 - 58:05, 58:22 - 59:54) - Бобков.

Штраф: 10 - 29.

Броски: 34 (8+10+12+4) - 35 (7+15+12+1).

Судьи: Раводин, Щенев.

31 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ