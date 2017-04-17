Новокузнецкий "Металлург" будет готовиться к сезону дома и в Сочи

Новокузнецкий "Металлург" в рамках подготовки к новому сезону проведет сборы в Сочи на домашней арене клуба, сообщает "Р-Спорт". В минувшем сезоне "Кузня" набрала 40 очков и заняла последнее место в сводной таблице КХЛ. Ранее сообщалось, что он может покинуть лигу.

После выхода из отпуска команда традиционно пройдет углубленное медицинское обследование, первый тренировочный сбор состоится в Новокузнецке.

Второй сбор команды запланирован на 15 - 30 июля в Сочи, после чего "Металлург" примет участие в турнире на Кубок губернатора Нижегородской области, который пройдет с 1 по 7 августа. Затем "Металлург" проведет недельный учебно-тренировочный сбор в Новокузнецке, а с 15 по 18 августа команда выступит на предсезонном турнире в Уфе. Заключительная часть предсезонной подготовки "Металлурга" пройдет в Новокузнецке.