Новое "сексистское" фото "Спартака". Артем Батрак спародировал Ушакову

Ведущий клубного телевидения "Спартака" Артем Батрак спародировал свою коллегу Юлию Ушакову. В Инстаграме он опубликовал фотографию из больницы с фотографией и текстом, практически повторяющими сообщение Ушаковой недельной давности.
Ушакова, напомним, запостила этот снимок:
Голеностоп вывихнула. Нашла маленькую складочку под попой. Сломала два ногтя. И всё в один день 😱 Ндаа, понедельник- он такой 🙈😄 Буду решать девичьи "проблемы" по степени значимости- сначала складочку уберу, потом на маникюр. А голеностоп сам пройдет. 😂😂😂 Посмотрим, как работает косметика @celltense_russia 😌 Всем классного и позитивного начала недели! 😜💋
Официальный Твиттер "Спартака" отреагировал на сообщение Батрака так же, как на фото Ушаковой. Напомним, что за твит с телеведущей многие обвинили клуб в сексизме.
Вчера Артём Батрак был успешно прооперирован в одной из московских клиник. #Спартак поместил ведущего клубного телевидения в список травмированных, срок восстановления не более одной недели.– Spartak Moscow (@spartak_hc) 3 октября 2018 г.
Подробности по ссылке: https://t.co/W6QGuwYrhe pic.twitter.com/s9Mni3Tr9t