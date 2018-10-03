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Новое "сексистское" фото "Спартака". Артем Батрак спародировал Ушакову

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Ведущий клубного телевидения "Спартака" Артем Батрак спародировал свою коллегу Юлию Ушакову. В Инстаграме он опубликовал фотографию из больницы с фотографией и текстом, практически повторяющими сообщение Ушаковой недельной давности. 

 

Ушакова, напомним, запостила этот снимок:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Голеностоп вывихнула. Нашла маленькую складочку под попой. Сломала два ногтя. И всё в один день 😱 Ндаа, понедельник- он такой 🙈😄 Буду решать девичьи "проблемы" по степени значимости- сначала складочку уберу, потом на маникюр. А голеностоп сам пройдет. 😂😂😂 Посмотрим, как работает косметика @celltense_russia 😌 Всем классного и позитивного начала недели! 😜💋

Публикация от Юлия Ушакова (@yulia_ushakova) 24 Сен 2018 в 1:11 PDT

 

Официальный Твиттер "Спартака" отреагировал на сообщение Батрака так же, как на фото Ушаковой. Напомним, что за твит с телеведущей многие обвинили клуб в сексизме.

 

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