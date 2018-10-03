Новое "сексистское" фото "Спартака". Артем Батрак спародировал Ушакову

Ведущий клубного телевидения "Спартака" Артем Батрак спародировал свою коллегу Юлию Ушакову. В Инстаграме он опубликовал фотографию из больницы с фотографией и текстом, практически повторяющими сообщение Ушаковой недельной давности.

Ушакова, напомним, запостила этот снимок:

Официальный Твиттер "Спартака" отреагировал на сообщение Батрака так же, как на фото Ушаковой. Напомним, что за твит с телеведущей многие обвинили клуб в сексизме.