Новая арена футбольного и хоккейного "Динамо" введена в эксплуатацию

Обновленный стадион "Динамо" получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Динамо" (Москва). Спортивный комплекс получил название "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина".

Комплекс объединяет две арены под одной крышей: Центральный стадион "Динамо" им. Льва Яшина и ВТБ Арену.

Центральный стадион "Динамо" им. Льва Яшина представляет собой стадион под открытым небом, зрительские места которого защищены козырьком крыш. Вместимость арены во время футбольного матча составляет 26 121 человек, во время концерта – 33 000 человек.

Вместимость малой арены составляет до 14 000 зрителей в зависимости от конфигурации площадки во время проводимого мероприятия.

Комплекс откроется в декабре 2018 года. Первое мероприятие – ледовое шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро" – пройдет с 20 по 31 декабря. 2 января 2019 года на малой арене пройдет детское ледовое шоу "Фиксики на льду". Первый матч на арене состоится 4 января, когда ХК "Динамо" сыграет с "Автомобилистом", а 10 марта на стадионе пройдет матч ФК "Динамо" со "Спартаком".

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