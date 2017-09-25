Ноу-хау в Новосибирске: арбитры отменили гол "Локомотива" из-за нарушения численного состава после видеопросмотра

В матче регулярного чемпионата КХЛ между "Сибирью" и "Локомотивом" главный арбитр встречи отменил гол ярославцев после видеопросмотра. После того, как гости забросили вторую шайбу в ворота соперников, арбитр запросил видеопровтор.

Было установлено, что "Локомотив" нарушил численный состав – у команды находилось шесть игроков на льду. Гол был отменен, однако наказывать команду удалением арбитр не мог. Таким образом, игра продолжилась со счетом 0:1 в пользу "Локо".

Главный судья имеет право обратиться за консультацией к специалисту КХЛ по видеопросмотрам в следующих ситуациях в соответствии с правилами:

3.4 Правило 573 – Нарушение численного состава, Взятие ворот происходит командой, имеющей на льду больше игроков, чем положено по правилам.