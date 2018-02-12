Нормундсу Сейейсу - 50 лет!

Советнику президента рижского "Динамо" Нормундсу Сейейсу сегодня, 12 февраля, исполнилось 50 лет.

Сейейс принимал участие в десяти чемпионатах мира в составе сборной Латвии, которая при его участии поднялась из дивизиона C в элитный дивизион.

В 2008 году Сейейс был назначен генеральным менеджером рижского "Динамо" и занимал этот пост до 2017 года с перерывом на пражский "Лев" в сезоне-2012/13. Под руководством Сейейса рижане дважды добирались до полуфинала Западной конференции КХЛ.

Поздравления от "СЭ"!