Нормундс Сейейс: "В Риге плюс 3, а в Омске минус 37 - заморозило нас"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (3:9) критично отозвался об игре своей команды. Он добавил, что команде необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками.

– В Риге плюс 3, здесь минус 37 – заморозило нас, – сказал Сейейс. – А если без шуток, то игра не удалась. Хотели играть чуть поактивнее – таков был план тренерского штаба. Не хочу винить кого-то конкретно, но при таком количестве индивидуальных ошибок сложно надеяться на положительный результат.

– Не думали ли совершить обратную замену вратарей?

– По первым двум голам было чуть непонятно по вратарям. Ну а потом голы были такие, что трудно было винить вратаря. Защита сыграла очень небрежно. Да не только защита, вся пятерка. Так в обороне играть нельзя. Вратари не выручили, но, с другой стороны, мы их бросили одних на произвол. Так что, думаю, не было никакого смысла менять обратно.

– Какие стоят задачи перед командой на остаток чемпионата?

– В первую очередь хотим достойно, хорошо сыграть дома. Реабилитироваться перед своими болельщиками. Второе – наиграть молодежь для сборной Латвии на чемпионат мира. Мы стараемся по возможности включать в состав молодых, давать им больше возможностей, игрового времени. Сегодня Головков играл свой первый матч. Для первого раза неплохо. Опытные игроки не действовали сегодня так, как мы хотели. (Анна ЛЕВЧЕНКО)