02:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

Нормундс Сейейс: "В матче с московским "Динамо" хромала реализация"

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Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после матче регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (2:4) посетовал на плохую реализацию голевых моментов. По словам специалиста, его команда полностью провалила первый период.

– Мы полностью провалили первый период, потом чуть подсобрались, выровняли игру, – приводит официальный сайт московского клуба слова Сейейса. – У нас там были моменты, которые нужно было забивать. Но у нас реализация сегодня хромала. А без голов, как известно, на победу очень трудно рассчитывать. Вкратце – так.

Дополнительная информация

http://www.dynamo.ru/news/126845-belo-golubyie_pobejdayut_svoih_odnoklubnikov_iz_rigi

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