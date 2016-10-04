Нормундс Сейейс: "В матче с московским "Динамо" хромала реализация"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после матче регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" (2:4) посетовал на плохую реализацию голевых моментов. По словам специалиста, его команда полностью провалила первый период.

– Мы полностью провалили первый период, потом чуть подсобрались, выровняли игру, – приводит официальный сайт московского клуба слова Сейейса. – У нас там были моменты, которые нужно было забивать. Но у нас реализация сегодня хромала. А без голов, как известно, на победу очень трудно рассчитывать. Вкратце – так.