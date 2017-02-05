Нормундс Сейейс: "В матче с "Барысом" выиграл тот, кто забил гол"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (0:1) отметил, что его команде тяжело даются голы. По его словам, тренерскому штабу сложно настраивать игроков на поединки из-за потери шансов на плей-офф.

- Поздравляю соперников с победой, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Сейейса. - Хорошая атмосфера, хорошая игра была. Во втором периоде чуть-чуть заискрило между командами. Выиграла та команда, которая забила гол. Нам голы тяжело даются, хотя были неплохие моменты, но не забили.

- Команда не попадает в плей-офф, но очки соперникам просто так не раздает, бьется в каждом матче до конца. Как вам удается так мотивировать своих игроков?

- Скажем так, трудно, но стараемся.

- Как вы оцениваете деятельность Сандиса Озолиньша в тренерском штабе рижского "Динамо"?

- Очень хорошо, он нашел себя в работе с защитниками. В игре он отвечает за игроков обороны, и очень хорошо корректирует в какой момент кого следует выпустить.