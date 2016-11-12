21:57 | ХОККЕЙ — КХЛ

Нормундс Сейейс: "В матче с "Адмиралом" сами создали себе проблемы"

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Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (2:0) отметил, что команда хорошо начала поединок, но затем создала себе проблемы. По его словам, в третьем периоде команде пришлось вытерпеть давление соперника.

– Ставили задачу активно начать первый период, что у нас и получилось, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Сейейса. - В Лиепае маленькая площадка, нужно играть активней. Во втором периоде сами себе усложнили жизнь, но в третьем дотерпели. Молодцы, три очка есть, а это самое главное. 

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/10505/

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