Нормундс Сейейс: "В матче с "Адмиралом" сами создали себе проблемы"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (2:0) отметил, что команда хорошо начала поединок, но затем создала себе проблемы. По его словам, в третьем периоде команде пришлось вытерпеть давление соперника.

– Ставили задачу активно начать первый период, что у нас и получилось, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Сейейса. - В Лиепае маленькая площадка, нужно играть активней. Во втором периоде сами себе усложнили жизнь, но в третьем дотерпели. Молодцы, три очка есть, а это самое главное.