Нормундс Сейейс: "В каждом матче кто-то допускает грубейшую ошибку"

Главный тренер рижского "Динамо" Сейейс Нормундс после поражения от ЦСКА (2:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на короткую скамейку. Также он отметил, что грубейшие ошибки мешают его команде набирать очки, передает корреспондент "СЭ" Елене ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Поздравляю ЦСКА с победой. Была неплохая игра. Мы готовились, настраивались, моменты были у обеих команд, но инициативой больше владел ЦСКА. А мы больше оборонялись, старались сыграть на контратаках, но недотерпели. К сожалению, скамейка у нас достаточно короткая, каждую игру кто-то допускает грубейшую ошибку, и мы никак не угадаем, кто это сделает в следующий раз, и каждый матч на этом попадаемся. Тем не менее, игра была хорошая. Жаль, что опять не взяли очки.

– У "Динамо" получился сложный страт сезона. Сейчас чувствуете, что команда обретает игру?

– Мы стараемся, работаем. Не могу сказать, что ребята не стараются, но грубейшие ошибки, которые мы допускаем, причем не тактического плана, а индивидуального: кто-то шайбу не выбросил, кому-то она перескочила, кто-то на синей линии упал, я имею ввиду прошлую игру, и соперник вышел три в одного, такие ошибки все время не дают нам зацепиться. Никак не угадаешь, кто ошибется в следующий раз.

– Вы имеете ввиду Индрашиса в моменте с первым голом?

– Это тоже ошибка, да, но больше имею ввиду ошибку в конце матча. Мы сейчас успели посмотреть видео. Там защитник проехал, нападающий не отработал, и такие маленькие нюансы качественные команды не прощают.