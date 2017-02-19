Нормундс Сейейс: "Таких, как Мозякин, больше нет, но нужно постараться найти лидеров для "Динамо"

Главный тренер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс после совещания с главным арбитром КХЛ заявил, что подобные встречи нужно проводить чаще. Также специалист отметил, что главной задачей на межсезонье для латвийской команды станет поиск бомбардира. По итогам регулярного чемпионата "Динамо" заняло последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

– Очень интересно было встретиться с главным арбитром КХЛ, обсудить некоторые моменты по судейству, пообщаться с коллегами, – цитирует КХЛ Сейейса. – Основной вектор этой встречи – естественно, плей-офф. Как будут судить, на что обращать особое внимание. Есть нюансы, касающиеся, например, атаки голкипера в площади ворот, ситуаций с заброшенными шайбами в этом случае. В лиге много команд, много тренеров, каждый решает свои задачи. Каждый по-своему видит какую-то проблему. Но сегодня мы увидели картину в целом. Поняли, чему будет уделяться особое внимание. Как судьи будут работать в плей-офф. Тренеры смогут донести все это до игроков, чтобы избежать разногласий, споров. Подобные встречи надо организовывать чаще. Уже было сказано о том, что в следующем сезоне их запланировано две по ходу чемпионата.

Говоря о "Динамо", о прошедшем сезоне и будущем, хочется сказать, что надо постараться пораньше начать селекцию. В нынешнем чемпионате мы очень трудно забивали голы. 10-12 матчей с одной заброшенной шайбой, десять – вовсе без них. Если с одним голом набирали очки – это уже был позитив. В то же время, не так много и пропускали. Поэтому задача на межсезонье известна – искать бомбардиров. Конечно, таких, как Сергей Мозякин, больше нет, но нужно постараться найти лидеров. В ближайшее время переговорим с руководством и решим, кто, как и чем будет заниматься.

Главный арбитр КХЛ провел совещание с Квартальновым, Скудрой и другими тренерами